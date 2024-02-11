بكتيريا نادرة تهاجم جنود الاحتلال في غزة.. ما القصة؟

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن مهاجمة بكتيريا نادرة لجنود إسرائيليين متسببة في وفاة أحد الجنود بطريقة فورية عقب وصوله إلى المستشفى، دون معرفة أسبابها.
وحيرت العدوى البكتيرية التي أصابت الجندي الأطباء؛ إذ مازال غير معروف أسبابها، مما أثار رعبًا في صفوف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقًا لما نقلته وسائل إعلامية عن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فقد أُصيب الجندي بالتهاب بكتيري وتم نقله بعدها إلى مستشفى "هداسا" إلا أنه توفي في الحال متأثرًا بإصابته الغامضة.
ويبلغ الجندي من العمر 20 سنة، وتم تجنيده في أغسطس الماضي في لواء جولاني الذي تعده إسرائيل إحدى أقوى الألوية بالجيش الإسرائيلي بعد لواء جفعاتي للنخبة.
ووفقًا للصحيفة، فقد بلغت الحيرة مبلغًا من الأطباء في معرفة سبب هذا الالتهاب البكتيري، إذ عُرفت بمهاجمتها للأطفال فقط.
وكانت بكتيريا مشابهة قد تسببت في وفاة جندي إسرائيلي آخر قبل نحو 3 أسابيع.
وفي مطلع ديسمبر الماضي، سجلت حالات الإصابة بالأمراض المعوية والتسمم الغذائي بين الجنود الإسرائيليين ارتفاعًا كبيرًا.
وإثر تلك الحالات أجلت تل أبيب نحو 18 جنديًا من غزة إلى قاعدة تدريب اللواء لتلقي العلاج الطبي بعد إصابتهم بتفشي مرض الدوسنتاريا (بكتيريا الشيغيلا) وأعراض الإسهال والقيء، والتي أرجعتها وقتها إلى انعدام النظافة، والتبرعات الشعبية بالطعام للجنود من المطاعم المحلية والجمهور.