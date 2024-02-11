بكتيريا نادرة تهاجم جنود الاحتلال في غزة.. ما القصة؟

وإثر تلك الحالات أجلت تل أبيب نحو 18 جنديًا من غزة إلى قاعدة تدريب اللواء لتلقي العلاج الطبي بعد إصابتهم بتفشي مرض الدوسنتاريا (بكتيريا الشيغيلا) وأعراض الإسهال والقيء، والتي أرجعتها وقتها إلى انعدام النظافة، والتبرعات الشعبية بالطعام للجنود من المطاعم المحلية والجمهور.