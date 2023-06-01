ممنوع من دخول البلاد وجاري البحث عنه.. هروب مسافر إثيوبي من مطار الكويت

ونقلت صحيفة "الراي" مصادر أمنية، أن الوافد الاثيوبي وفور وصوله إلى البلاد على متن إحدى الطائرات، توجه الى كاونتر الجوازات واستخدام البصمة، فتم اكتشاف أنه كان مبعداً عن البلاد في وقت سابق وممنوع من الدخول، الأمر الذي استدعى إحالته إلى مباحث المطار الذين أحالوه بدورهم إلى فندق المطار استعدادًا لترحيله على متن إحدى الرحلات.