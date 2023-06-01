ممنوع من دخول البلاد وجاري البحث عنه.. هروب مسافر إثيوبي من مطار الكويت

كشفت مصادر أمنية لوسائل إعلام كويتية، أن رجال الأمن يتحرون عن وافد إثيوبي وصل إلى مطار الكويت، وتبين أنه ممنوع من دخول البلاد، وتمكن من الهروب من فندق المطار أثناء فترة انتظار الرحلة التي كان من المقرر أن يعود على متنها.
ونقلت صحيفة "الراي" مصادر أمنية، أن الوافد الاثيوبي وفور وصوله إلى البلاد على متن إحدى الطائرات، توجه الى كاونتر الجوازات واستخدام البصمة، فتم اكتشاف أنه كان مبعداً عن البلاد في وقت سابق وممنوع من الدخول، الأمر الذي استدعى إحالته إلى مباحث المطار الذين أحالوه بدورهم إلى فندق المطار استعدادًا لترحيله على متن إحدى الرحلات.
وأفادت المصادر، أن الوافد أثناء مكوثه في فندق المطار، قام مغافلة رجال الأمن وتوجه إلى ساحة المطار وتسلق شبك المطار ودخل البلاد، مشيرة إلى استنفار أمني كامل والتنسيق مع المباحث والأمن العام والنجدة للبحث عنه الهارب لضبطه وإحالته للجهات المختصة.
وأشارت المصادر إلى التحقيق والاستعانة بالكاميرات في المطار للتعرف على الثغرات الأمنية التي استغلها الوافد الهارب ومعرفة أوجه القصور لاتخاذ الإجراءات اللازمة.