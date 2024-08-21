35 قتيلًا في حادث تحطّم حافلة تقل زُوّارًا باكستانيين في إيران

وأعلن رئيس شرطة الطرق الإيرانية العميد تيمور حسيني أن السبب الرئيس لانقلاب الحافلة التي تقلّ الركّاب هو خلل فني في نظام الفرامل، موضحًا أن خبراء شرطة المرور وصلوا إلى مكان الحادث، حيث يُجري المزيد من التحقيقات التفصيلية حول أسبابه، وتم نقل المصابين إلى أقرب المراكز الطبية.