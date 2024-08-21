35 قتيلًا في حادث تحطّم حافلة تقل زُوّارًا باكستانيين في إيران

قُتِل 35 شخصًا وأصيب 23 آخرون، 14 منهم في حالة حرجة، في حادث تحطّم حافلة تُقلّ زوّارًا باكستانيين في محافظة يزد وسط إيران.
جاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، نقلًا عن إدارة الطوارئ المحلية وجمعية الهلال الأحمر في إيران.
وأعلن رئيس شرطة الطرق الإيرانية العميد تيمور حسيني أن السبب الرئيس لانقلاب الحافلة التي تقلّ الركّاب هو خلل فني في نظام الفرامل، موضحًا أن خبراء شرطة المرور وصلوا إلى مكان الحادث، حيث يُجري المزيد من التحقيقات التفصيلية حول أسبابه، وتم نقل المصابين إلى أقرب المراكز الطبية.