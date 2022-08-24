حادث المليونير الكويتي ليس الأخير.. شاهد السرقات المسلحة تجتاح شوارع أوروبا في وضح النهار

ويقول التقرير: وقائع السرقة في أوروبا لم تتوقف عند مهاجمة الضحايا بالشوارع؛ حيث وصلت مرحلة السطو المسلح إلى المحلات، حتى الشهيرة منها، كما هاجم اللصوص المتاحف الأثرية أيضًا؛ فقد نفّذ مجهول عملية سطو على متحف في دريسدن بألمانيا، وسرق مجوهرات لا تُقدر بثمن.