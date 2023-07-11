لأغرب سبب.. فيديو لقائد طائرة يطلب نزول 20 راكبًا قبل الإقلاع

قال قائد الطائرة: "شكرًا لكونكم معنا، لأن وزن الطائرة ثقيل جدًّا اليوم، بسبب الكثير منكم، يأتي وزن هذه الطائرة أيضًا مع وجود مدرج قصير نسبيًّا هنا في لانزاروت، ورياح محتملة تهب في الوقت الحالي".