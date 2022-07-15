ووهان الصينية.. العثور على بكتيريا مسبّبة لمرض الكوليرا في سوق للأطعمة

كشفت تقارير عن مفاجأة العثور على بكتيريا مسبّبة لمرض الكوليرا في سوق للأطعمة في مدينة ووهان الصينية، وهو ما جدّد المخاوف من جديد بسبب ارتباط سوق ووهان بفيروس كوورنا.
ونقل عن السلطات المحلية أنها طهّرت سوق المواد الغذائية حيث تبين احتواء عيّنات من السلاحف الرخوة على جرثومة مسبّبة للكوليرا.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من عدم رصد إصابات بشرية بالكوليرا بين مَن خالطوا السلاحف الرخوة سوى طالب واحد، فإن السلطات أمرت بإغلاق القسم الذي يبيعها في السوق لمدة ثلاثة أيام.
لتعود الهيئات الصينية وتؤكّد أن الطالب المصاب بالكوليرا لا علاقة لإصابته بالجرثومة التي ظهرت في العيّنات في سوق السلاحف في مدينة ووهان.
وقالت هيئة مكافحة الأمراض في منطقة هونغشان في ووهان، إن المسؤولين يتتبعون أيضاً منتجات غير محدّدة من نفس شحنة السلاحف الرخوة تم نقلها إلى مكان آخر.
ولا تشير التقارير إلى أي أخطار تفشي في الوقت الحالي، بحسب ما كشفت الهيئات الصحية في مدينة ووهان مشيرة إلى أنه لا يوجد ما يدعو إلى القلق في الوقت الحالي.