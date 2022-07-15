ووهان الصينية.. العثور على بكتيريا مسبّبة لمرض الكوليرا في سوق للأطعمة

ولا تشير التقارير إلى أي أخطار تفشي في الوقت الحالي، بحسب ما كشفت الهيئات الصحية في مدينة ووهان مشيرة إلى أنه لا يوجد ما يدعو إلى القلق في الوقت الحالي.