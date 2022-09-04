"نيرة" جديدة في مصر.. شاب يطلق النار على طالبة جامعية لرفضها الزواج منه

فيما قال محمود النادي، من أهالي القرية: بحسب المتوافر من معلومات بين سكان المنطقة التي شهدت الجريمة؛ فإن الضحية رفضت الزواج من المتهم، وأنه تعرض لها في الشارع عدة مرات، ونَهَرته، فأقدم على الانتقام منها.