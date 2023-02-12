رغم إصابتها.. "سيلا" الكلبة ساعدت في إنقاذ 12 شخصًا من تحت الأنقاض بتركيا

وقال غريفيث وفق "سكاي نيوز عربية": "أعتقد أن من الصعب تقييم الحصيلة بدقة؛ لأن علينا أن نرى تحت الأنقاض؛ لكنني واثق من أنها ستتضاعف أو أكثر"، مضيفًا: "لم نبدأ فعليًّا تعداد القتلى بعد".