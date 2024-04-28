بـ"الذكاء الاصطناعي".. أول دواء "شخصي" للسيطرة على سرطان الجلد

تشهد المملكة المتحدة اختبار أول دواء في العالم يعمل على السيطرة على مرض سرطان الجلد ووقف تمدده، بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي توفر علاجًا يناسب كل مريض على حدة.