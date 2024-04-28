بـ"الذكاء الاصطناعي".. أول دواء "شخصي" للسيطرة على سرطان الجلد

تشهد المملكة المتحدة اختبار أول دواء في العالم يعمل على السيطرة على مرض سرطان الجلد ووقف تمدده، بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي توفر علاجًا يناسب كل مريض على حدة.
ونقلت سكاي نيوز عن خبراء قولهم إن العلاج يتمتع بإمكانات هائلة وهو أحد أكثر التطورات إثارة في علاج السرطان الحديث.
يستهدف اللقاح والمسمى mRNA4157 ( V940) الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بأورام ميلانينية شديدة الخطورة، والخلايا الميلانينية هي تلك المسؤولة عن إنتاج الصبغة التي تمنح الجلد لونه.
كما أن هذا اللقاح يمكنه إيقاف سرطان المثانة والرئة والكلى، ويتميز بأنه يحفز الجسم على التعرف على الخلايا السرطانية ويوقف عودة المرض.
وتقود مؤسسة مستشفيات جامعة كوليدج لندن التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (UCLH) هذه المرحلة النهائية من تجربة العلاج.
ويتميز العلاج بقدرته على تحفيز الجهاز المناعي لمحاربة نوع معين من السرطان لدى المريض.