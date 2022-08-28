لقطات مروعة.. انهيار فندق بباكستان ومنزل تجرفه المياه وسط دمار وأكثر من ألف ضحية
كشفت لقطات فيديو صادمة عن لحظة انهيار فندق شهر العسل الفاخر، أكبر وأشهر فندق في سوات، والذي جرفت الفيضانات أساساته، قبل أن تجرفه المياه الهائجة تمامًا.
وحسب صحيفة "الديلي ميل"، فقد انهار الفندق المكون من 150 غرفة في ثوان قليلة، قبل أن يختفي تمامًا، فيما كشفت لقطات أخرى حجم الدمار الذي ضرب البلاد جراء الفيضانات، وفي أحدها نشاهد كيف جرفت المياه منزلاً بأكمله.
وقضى أكثر من ألف شخص جراء الفيضانات الناتجة عن الأمطار الموسمية التي بدأت في يونيو في باكستان، وفق آخر حصيلة أصدرتها الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الأحد.
وقتل 119 شخصًا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 1033 قتيلا، فيما لا تزال الأمطار الغزيرة تهطل على بعض أنحاء البلد.
وطالت الفيضانات أكثر من 33 مليون باكستاني، كما دمرت نحو مليون مسكن أو ألحقت بها أضرارًا جسيمة، بحسب الحكومة.
وتسببت الفيضانات بإتلاف أكثر من 80 ألف هكتار من الأراضي الزراعية وتدمير أكثر من 3400 كلم من الطرقات وجرف 149 جسرًا، حسب "سكاي نيوز عربية".
وتقول السلطات إن فيضانات هذا العام يمكن مقارنتها بفيضانات عام 2010 التي كانت الأسوأ على الإطلاق، حين قتل أكثر من ألفي شخص وحاصرت المياه نحو خُمس سكان البلاد.
وتعتبر السلطات أن سبب الأمطار الهائلة والمدمرة هو التغير المناخي، مؤكدة أن البلاد تتأثر بشكل غير عادل بتداعيات الممارسات غير المسؤولة بيئيًا في أنحاء العالم.