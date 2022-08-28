لقطات مروعة.. انهيار فندق بباكستان ومنزل تجرفه المياه وسط دمار وأكثر من ألف ضحية

وتقول السلطات إن فيضانات هذا العام يمكن مقارنتها بفيضانات عام 2010 التي كانت الأسوأ على الإطلاق، حين قتل أكثر من ألفي شخص وحاصرت المياه نحو خُمس سكان البلاد.