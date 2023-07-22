السماء باللون الأحمر.. شاهد حريقًا هائلًا يلتهم 4 مطاعم شهيرة بمصر

جدير بالذكر أن ميدان محطة الرمل يعدّ أشهر ميادين مدينة الإسكندرية وأقدمها، وتنتشر به المطاعم والمقاهي ودور السينما والمحلات التجارية، ويقع الميدان في وسط المدينة، ويشبه إلى حدّ كبير ميادين في مدن أوروبية؛ حيث تنتشر به المباني الضخمة التي بنيت على الطراز المعماري الفلورنسي في القرنين 19 و20 الميلاديين، كما يطلّ الميدان على كورنيش الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط.