السماء باللون الأحمر.. شاهد حريقًا هائلًا يلتهم 4 مطاعم شهيرة بمصر

تمكّنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، شمالي مصر، من السيطرة على حريق هائل اندلع فجر اليوم السبت، بـ4 متاجر ومطاعم شهيرة بميدان محطة الرمل، دون حدوث أي إصابات.
وتسبّب الحريق في ارتفاع ألسنة النيران إلى السماء وتحويلها للون الأحمر، والتهام النيران لمحتويات معظم المحلات الأربعة ووجود خسائر مادية كبيرة تقدر بملايين الجنيهات.
وتحت عنوان "السماء باللون الأحمر"، قال موقع "مصراوي": تلقّى قسم شرطة حي العطارين وسط الإسكندرية، بلاغًا بنشوب حريق بمحلات في ميدان محطة الرمل.
وعلى الفور وصلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبيّن من الفحص نشوب حريق هائل امتدّ لـ4 متاجر ومطاعم شهيرة بالميدان المشار إليه.
وحسب موقع "العربية. نت": تبيّن أن الحريق شبّ في مطعم شهير وسط ترشيحات أولية بأن سبب الحريق يعود إلى حدوث ماس كهربائي تسبّب في اشتعال النيران وامتدادها إلى باقي المطاعم المجاورة.
جرت السيطرة على النيران، وتم إخماد الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرّر محضر بالواقعة وتولّت الجهات المعنية مباشرة التحقيقات.
جدير بالذكر أن ميدان محطة الرمل يعدّ أشهر ميادين مدينة الإسكندرية وأقدمها، وتنتشر به المطاعم والمقاهي ودور السينما والمحلات التجارية، ويقع الميدان في وسط المدينة، ويشبه إلى حدّ كبير ميادين في مدن أوروبية؛ حيث تنتشر به المباني الضخمة التي بنيت على الطراز المعماري الفلورنسي في القرنين 19 و20 الميلاديين، كما يطلّ الميدان على كورنيش الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط.