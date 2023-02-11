حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا تقترب من الـ25 ألفًا.. حتى الآن

يشار إلى أن هناك تراجعًا في عدد من يتم إنقاذهم، على الرغم من استمرار العثور على بعض الناجين، مثل عائلة مكونة من ستة أفراد في جنوب تركيا تم انتشالهم من بين الأنقاض بعد مرور 102 ساعة على الزلزال؛ وفقًا لوكالة الأناضول للأنباء.