بعد الضجة والجدل في مصر.. تفاصيل فيديو قارئ القرآن بحفل زفاف شقيقه

بينما علّق البعض على مقطع الفيديو، قائلين إنه من حفل زفاف شقيقه وليس هناك عيب أو شيء يُدين القارئ، وقال آخرون إن قارئ القرآن عليه أن يراعي كل شيء في أفعاله وكلامه؛ كونه حاملًا لكلام الله سبحانه وتعالى.