بعد الضجة والجدل في مصر.. تفاصيل فيديو قارئ القرآن بحفل زفاف شقيقه
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، بعد تداول مقطع فيديو لقارئ القرآن ممدوح عامر (أحد مشاهير القراء) من أحد الأفراح، يظهر خلاله وهو يغني مقطعًا من أغنية للسيدة أم كلثوم، ويرقص خلال الفرح؛ الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا وانتقادات كثيرة للقارئ.
"نفحص الفيديو"
وحسب موقع "القاهرة 24 "، فعقب انتشار الفيديو على نطاق واسع، علّق الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، على مقطع الفيديو المتداول الذي أثار جدلًا واسعًا، قائلًا: نفحص الفيديو وسنتخذ الإجراء المناسب بالتأكيد.
فرح شقيقه
بينما علّق البعض على مقطع الفيديو، قائلين إنه من حفل زفاف شقيقه وليس هناك عيب أو شيء يُدين القارئ، وقال آخرون إن قارئ القرآن عليه أن يراعي كل شيء في أفعاله وكلامه؛ كونه حاملًا لكلام الله سبحانه وتعالى.
عليه احترام القرآن
ونقل موقع "القاهرة 24" عن نقيب القراء، قوله: "قارئ القرآن عليه احترام كلام ربنا، ولا يصح أن يرقص أو يغني بهذا الشكل غير الملائم، وحتى لو كان فرح أخو الشيخ ممدوح عامر؛ فمن حقه يفرح لشقيقه لكن ليس بهذا الشكل".
استنكار نقابة القراء
وأصدرت نقابة القراء، بيانًا استنكرت خلاله الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي للقارئ ممدوح عامر، وهو يرقص ويتمايل ويغني كمطربي المهرجانات.
وفي بيانها، قالت نقابة القراء: كان الأوْلى بالقارئ أن يحترم القرآن الكريم الذي يتعايش منه والذي جعل له اسمًا بين الناس؛ ولكن للأسف الشديد لم يفعل ذلك؛ وإنما هبط إلى مستوىً متدنٍّ لا يليق بأهل القرآن، والنقابة سوف تقوم بما تراه مناسبًا تجاه هذا الموضوع.
"عامر": لا أعلم شيئًا عن الفيديو
وفي أول تعليق له على الأزمة، نقل "القاهرة 24" عن الشيخ ممدوح عامر أنه لا يعلم شيئًا عن الفيديو المتداول على السوشيال ميديا؛ متابعًا: فوجئت بوابل من الاتصالات الهاتفية، وأتواجد حاليًا في أبو المطامير بمحافظة البحيرة، لحضور حفل زفاف شقيقي.