"سأسأله سؤالًا واحدًا".. ناج من قنبلة ناغازاكي: "بوتين" لا يعلم شيئًا عن أهوال الحرب النووية

ويروي "تاناكا" قائلًا: "كنت مستلقيًا أقرأ كتابًا وفجأة كان هناك ضوء في كل مكان. كان كل شيء أبيض تمامًا من حولي، وسمعت هذا الصوت الضخم. لم يكن مثل أي شيء مررت به في حياتي، ولكن بالطبع كان بإمكاني أن أشعر بأن شيئًا خطيرًا للغاية كان يحدث".