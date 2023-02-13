"مقبرة جماعية".. العثور على جثث فريق كرة طائرة تحت أنقاض "المدمر"

وتبلغ أعمار لاعبي الفريق بين 12 إلى 14 عامًا، وكانوا يقيمون منذ أيام في فندق إيزياس، المكون من سبعة طوابق، والذي انهار بالكامل بفعل الزلزال "المدمر" الذي ضرب جنوب البلاد في وقت مبكر من صباح الاثنين الماضي، وبلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر.