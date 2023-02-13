"مقبرة جماعية".. العثور على جثث فريق كرة طائرة تحت أنقاض "المدمر"

أكدت شبكة cnnturk التركية، عدم نجاة أي شخص من فريق كرة الطائرة المكون من 35 شخصًا، والتابع لكلية معارف غازي فاماغوستا التركية للفتيات والفتيان.
وبات فندق غراند إيزياس، الواقع في مدينة أديامان، جنوب شرقي تركيا، بمثابة مقبرة جماعية للفريق بأكمله.
وقالت الشبكة: "الفريق بالكامل فقد حياته في كارثة الزلزال. وتم العثور على جثثهم في المدينة التي أتوا إليها من أجل خوض مباراة".
وأوضحت أنه لم ينجُ أحد من عناصر الفريق، الذي يتكون من 28 لاعبًا من طلاب إحدى المدارس؛ فضلًا عن ثمانية إداريين ومدربين.
وتؤكد الشبكة أن جميع أفراد الفريق حوصروا تحت الأنقاض، وصمدوا لعدة أيام قبل أن يعلن عن وفاتهم؛ وفق ما نقلته "روسيا اليوم".
وتبلغ أعمار لاعبي الفريق بين 12 إلى 14 عامًا، وكانوا يقيمون منذ أيام في فندق إيزياس، المكون من سبعة طوابق، والذي انهار بالكامل بفعل الزلزال "المدمر" الذي ضرب جنوب البلاد في وقت مبكر من صباح الاثنين الماضي، وبلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر.
وبذل رجال الإنقاذ جهودًا حثيثة من أجل انتشال أي من أفراد الفريق؛ خاصة المجموعة التي وصلت إلى المنطقة من شمال قبرص؛ لكن الطريقة التي انهار بها الفندق صعّبت عملية إنقاذهم؛ وفق الشبكة.
وكان الفريق يحلم بالتتويج بالبطولة هذا العام؛ حيث بدأ مشواره بطريقة رائعة جدًّا؛ إذ فاز فريق الفتيان على ممثل أضنة بنتيجة 3- 1، بينما تغلب فريق الفتيات على ممثل نيغدة بثلاثة أشواط نظيفة.