حول العالم في صورة: من فرنسا.. ما قصة "صفوف الطعام" الطويلة المثيرة للجدل؟

وتعاني فرنسا مستوى تضخم قياسيًّا، بلغ 6.2% في أكتوبر الماضي؛ أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية على وجه الخصوص بنسبة 12% تقريبًا. كما ارتفعت أسعار المستهلك الفرنسي في أكتوبر بأسرع وتيرة لها منذ عام 1985، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية والسلع المصنعة، وفقًا لبيانات رسمية.