حول العالم في صورة: من فرنسا.. ما قصة "صفوف الطعام" الطويلة المثيرة للجدل؟

في هذه الصورة المتداوَلة نشاهد طوابير وصفوفًا طويلة من الطلاب الفرنسيين في العاصمة الفرنسية باريس، أثارت استهجان واستغراب الكثير من المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويظهر في الصورة المثيرة للجدل العشرات من الطلاب الفرنسيين الذين اصطفوا للحصول على الطعام بالمجان في ظل ارتفاع الأسعار، وبعد عجزهم عن تأمين احتياجاتهم؛ ما أثار استياء الكثيرين وانتقادهم للسياسات الحكومية التي أدت إلى تلك الظروف الاقتصادية.
وتعاني فرنسا مستوى تضخم قياسيًّا، بلغ 6.2% في أكتوبر الماضي؛ أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية على وجه الخصوص بنسبة 12% تقريبًا. كما ارتفعت أسعار المستهلك الفرنسي في أكتوبر بأسرع وتيرة لها منذ عام 1985، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية والسلع المصنعة، وفقًا لبيانات رسمية.
فيما حذَّر برونو لومير، وزير المالية الفرنسي، من ارتفاع مستويات التضخم، وأشار إلى أن التضخم سيظل مرتفعًا خلال الأشهر القادمة، متوقعًا تسجيل انخفاض في عام 2023 إلى نحو 4%.