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عاصفة جوية تتسبب في انحراف طائرة مغربية عن المدرج بمطار ليبيريا ولا خسائر بشرية
إلغاء رحلة العودة إلى مدينة الدار البيضاء وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث
تعرضت طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية، لحادث وُصِف بـ"الخطير"، مساء السبت، وذلك عندما خرجت عن المدرج خلال هبوطها في مطار روبرتس الدولي في ليبيريا.
وحسب وسائل إعلام محلية، فإن حادث الطائرة التي كانت تشغل رحلة رابطة بين الدار البيضاء ومونروفيا، عاصمة ليبيريا، لم يخلف أي خسائر بشرية أو مادية.
وفي تفاصيل الحادث، انحرفت الطائرة من طراز بوينغ 737-800 عند الهبوط عن مسارها نحو اليسار، لتخرج بذلك خارج حافة المدرج إلى منطقة عشبية موحلة قبل أن تعود إلى مسارها من جديد، حسب "سكاي نيوز عربية".
وقررت شرطة الطيران إلغاء رحلة العودة إلى مدينة الدار البيضاء، إلى حين إصلاح الأضرار، كما تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، وقد تمت الإشارة إلى أن الأسباب تعود إلى عاصفة جوية قوية ضربت العاصمة الليبيرية.