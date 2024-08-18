عاصفة جوية تتسبب في انحراف طائرة مغربية عن المدرج بمطار ليبيريا ولا خسائر بشرية

وفي تفاصيل الحادث، انحرفت الطائرة من طراز بوينغ 737-800 عند الهبوط عن مسارها نحو اليسار، لتخرج بذلك خارج حافة المدرج إلى منطقة عشبية موحلة قبل أن تعود إلى مسارها من جديد، حسب "سكاي نيوز عربية".