"عاش ومات بارًّا بوالدته".. مصري يضحّي بنفسه لينقذ أمه المسنة من حريق

وعندها أسرع "عبدالمعبود" إلى إنقاذ والدته؛ فاخترق الابن البار النيران، ولم يتوانَ لحظة أو يشعر بخطرها على حياته، "فأمه بداخلها.. هي بالنسبة له أهم من حياته"، حملها البطل بين ذراعيه إلى المستشفى وجسده مصاب بالحروق لتمكث هي في العناية المركز، ويُتوفى هو متأثرًا بجراحه.