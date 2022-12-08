بالفيديو.. لحظة اعتقال رئيس بيرو بعد ساعات من عزله
اعتقلت السلطات في بيرو رئيس البلاد بيدرو كاستيلو، بعد ساعات من إعلان عزله، في تطور سريع في الدولة الأمريكية الجنوبية.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، نشر نشطاء ومدوّنون مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثّقت لحظة اعتقال كاستيلو.
وكانت النيابة العامة في البيرو قد أعلنت توقيف الرئيس بيدرو كاستيلو، بعد ما عزَلَه الكونجرس من منصب رئيس الجمهورية، وعَيّن مكانه نائبة الرئيس.
وقالت منسقة فريق المدعين العامين المكلفين بملف الفساد الحكومي "ماريتا باريتو": إن كاستيلو الذي عزله الكونجرس بُعَيْد ساعات على إصداره قرارًا حلَّ بموجبه هذه الهيئة التشريعية، هو "موقوف".
وبعد ساعات من إعلان عزله، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع محلية، فيديوهات تُوَثق اعتقال كاستيلو.
عزل كاستيلو
وحسب "سكاي نيوز عربية"، كان البرلمان البيروفي الذي تُهَيمن عليه المعارضة اليمينية، قد أعلن الأربعاء، عزل الرئيس اليساري كاستيلو بتهمة "العجز الأخلاقي"، متجاهلًا قرار الرئيس بحل البرلمان قبل ساعات.
وقد وافق 101 نائب من أصل 130 على عزل الرئيس في جلسة بثها التلفزيون بشكل مباشر؛ رغم إعلان كاستيلو حل البرلمان وحالة الطوارئ في البلاد.
وفي وقت سابق، حضّت واشنطن الرئيسَ البيروفي على العودة عن قراره حل البرلمان، وهو إجراء نددت به نائبته دينا بولوارتي؛ معتبرة أنه يشكّل "انقلابًا".
وكتبت السفيرة الأمريكية في ليما ليزا كينا: إن "الولايات المتحدة تحض بقوة الرئيس (بيدرو) كاستيلو على العودة عن محاولته حل البرلمان، وإفساح المجال للمؤسسات الديمقراطية للعمل بموجب الدستور".
وقد نجا كاستيلو من قبلُ من اقتراحين آخريْن لعزله، كان آخرهما في مارس 2022.
في ذلك الوقت، اتهمته المعارضة بالتدخل في قضية فساد يُعتقد أن مقربين منه تورطوا فيها بـ"الخيانة"، بعدما أعلن استعداده لإجراء استفتاء على منح منفذ إلى المحيط الهادئ لبوليفيا المجاورة التي لا تطل على البحر.
وحمّلته المعارضة أيضًا مسؤولية تكرار الأزمات الوزارية، وتشكيل أربع حكومات في 8 أشهر؛ وهو أمر غير مسبوق في البيرو.