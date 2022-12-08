بالفيديو.. لحظة اعتقال رئيس بيرو بعد ساعات من عزله

في ذلك الوقت، اتهمته المعارضة بالتدخل في قضية فساد يُعتقد أن مقربين منه تورطوا فيها بـ"الخيانة"، بعدما أعلن استعداده لإجراء استفتاء على منح منفذ إلى المحيط الهادئ لبوليفيا المجاورة التي لا تطل على البحر.