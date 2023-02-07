تفاصيل مأساة مستشفى حكومي تركي دمّره الزلزال ترويها ممرضة

ومضت تقول: "الدرج تضرّر، لم نتمكن من مغادرة المبنى. لم نكن نعلم أن الجزء الأكبر من المبنى قد انهار في البداية. لكن عندما غادرنا غرفتنا، كان الممر في حالة خراب".