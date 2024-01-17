مصرع 12 شخصًا بسبب فيضانات اجتاحت ريو دي جانيرو

بدوره، أعلن حاكم الولاية، كلاوديو كاسترو، أن ما يقارب 600 شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم؛ مشيرًا إلى أنه من المرجح أن يرتفع عدد الضحايا بسبب احتمال وجود مفقودين.