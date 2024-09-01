بسبب ترك زوجته لعملها.. خطْف رجل في الشارع وبيانٌ عاجل للداخلية المصرية

أثار مقطع فيديو متداول في مصر، يُظهر قيام 3 أشخاص باقتياد وإجبار شخص على ركوب سيارة وسط صرخات استغاثة منه؛ تفاعلًا واسعًا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي؛ دفع بوزارة الداخلية المصرية للتعليق.
وحسب موقع "سي إن إن" بالعربية، أعادت وزارة الداخلية المصرية نشر مقطع الفيديو المتداول بتدوينة على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يظهر خلاله قيام ثلاثة أشخاص باقتياد شخص وإجباره على استقلال سيارة واستغاثته بالأهالي بالدقهلية.. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات؛ أمكن تحديد المجني عليه وهو بائع متجول، مقيم بمركز شرطة شها بالدقهلية.. وباستدعائه وسؤاله أقر بوجود خلافات سابقة بينه وبين صاحب عمل مقيم بمركز المنصورة، بسبب قيام زوجة البائع بترك العمل لدى صاحب العمل، وعندما رغب صاحب العمل في عودتها للعمل مرة أخرى حدثت بينهما مشادة كلامية، وتم تحريره محضر بالواقعة".
وتابعت الداخلية: "في وقت لاحق قام صاحب العمل بالاستعانة بثلاثة أشخاص مقيمين بمحافظة الدقهلية- ظهروا في الفيديو المتداول؛ حيث قام هؤلاء باقتياد البائع المتجول عنوة داخل سيارة يملكها صاحب العمل؛ لإجبار البائع المتجول على التنازل عن المحضر السابق تحريره في قسم الشرطة".
وأضافت "الداخلية": "عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية".