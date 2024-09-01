بسبب ترك زوجته لعملها.. خطْف رجل في الشارع وبيانٌ عاجل للداخلية المصرية

وحسب موقع "سي إن إن" بالعربية، أعادت وزارة الداخلية المصرية نشر مقطع الفيديو المتداول بتدوينة على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يظهر خلاله قيام ثلاثة أشخاص باقتياد شخص وإجباره على استقلال سيارة واستغاثته بالأهالي بالدقهلية.. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات؛ أمكن تحديد المجني عليه وهو بائع متجول، مقيم بمركز شرطة شها بالدقهلية.. وباستدعائه وسؤاله أقر بوجود خلافات سابقة بينه وبين صاحب عمل مقيم بمركز المنصورة، بسبب قيام زوجة البائع بترك العمل لدى صاحب العمل، وعندما رغب صاحب العمل في عودتها للعمل مرة أخرى حدثت بينهما مشادة كلامية، وتم تحريره محضر بالواقعة".