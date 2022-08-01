انتكاسة لـ"بايدن".. مسحة كورونا إيجابية بعد فحصين سلبيين

قال طبيب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الاثنين، إن الاختبار الأخير للكشف عن "كوفيد-19" جاء "إيجابيًا كما كان متوقعًا"، مضيفًا أن الرئيس "ما زال يشعر بأنه على ما يرام، وسيواصل إجراءات العزل".
وتفصيلاً، قال كيفن أوكونور في رسالة نشرتها الرئاسة إن الرئيس الديمقراطي البالغ من العمر 79 عامًا لا يزال في الحجر "حرصًا منه على حماية" من حوله، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وكانت نتيجة فحص جو بايدن إيجابية في 21 يوليو مع "أعراض خفيفة" وخرج من الحجر،الأربعاء، بعد أن جاءت نتيجة اختباره سلبية.
لكن نتيجة فحصه ظهرت إيجابية مرة أخرى، السبت، وهذا أمر محتمل لدى المرضى الذين تلقوا العلاج مثله بدواء باكسلوفيد.
ويعمل هذا العلاج المضاد للفيروسات من مختبر فايزر عن طريق الحد من قدرة الفيروس على التكاثر، وبالتالي إبطاء تفشي المرض.
يُوصى باستخدامه في الولايات المتحدة للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة الشديدة بالمرض، ويدخل الرئيس الأمريكي ضمن هذه الفئة بسبب سنه.