انتكاسة لـ"بايدن".. مسحة كورونا إيجابية بعد فحصين سلبيين

قال طبيب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الاثنين، إن الاختبار الأخير للكشف عن "كوفيد-19" جاء "إيجابيًا كما كان متوقعًا"، مضيفًا أن الرئيس "ما زال يشعر بأنه على ما يرام، وسيواصل إجراءات العزل".