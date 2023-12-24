تزوير بصمة وسرقة رواتب.. تغريم وكيل وزارة ومراسل إيراني 3 آلاف دينار بالكويت

وكانت محكمة الجنايات سبق أن قضت بحبس وكيل الوزارة ومراسل إيراني 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وعزل المتهم الأول من وظيفته وتغريمه 113 ألف دينار، وذلك لقيام المراسل الإيراني المندوب بالتبصيم عن الوكيل لمدة عام، كما طالب الوكيل بمكافأة الصفوف الأمامية لجائحة كورونا وتمّ صرفها له رغم عدم مزاولة عمله، وفق ما نقلت صحيفة "الرأي" الكويتية".