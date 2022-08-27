أصابتها نوبة صرع.. شاهد كيف أنقذ طفل أمه من الغرق
انهالت الإشادات على طفل أمريكي في العاشرة من عمره، بعدما تَمَكن من إنقاذ أمه التي أصابتها وعكة صحية بينما كانت تسبح في حوض سباحة.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن الحادثة تعود إلى مطلع أغسطس الجاري، ووقعت في ولاية أوكلاهوما؛ موضحة أن اسم الطفل "غافين" ووالدته "لوري كيني"؛ حيث قالت إن ما حدث واحد من أسوأ كوابيسها.
ورَوَت الأم كيف أن "طفلها غافين كان قد خرج للتو من المسبح وكان على الشرفة، عندما سَمِعَني (أستغيث)".
وأضافت: قفز "غافين" إلى المسبح، وسحبني حتى أوصلني إلى السلم ثم جاء والدي ركضًا.
وبحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، قالت الشرطة: كانت إصابة الأم في بداية نوبة صرع، ودون تصرف الطفل السريع كان من المرجح أن تغرق الأم في حوض السباحة بمنزل العائلة.
ويُظهر شريط فيديو التقطته كاميرا المراقبة، كيف ركض الطفل سريعًا نحو حوض السباحة؛ حيث صعد السلم المؤدي إليه، ثم قفز في المياه وسبح نحو الأم إلى حدود الحوض؛ حيث حافظ على رأسها فوق الماء في لحظات حرجة من نوبة الصرع، وبعدها قَدِمَ الأب للمساعدة في إخراج الأم.
وكرّمت شرطة ولاية أوكلاهوما، الطفل، الذي وصفته وسائل إعلام محلية ورواد مواقع تواصل بـ"البطل".
وجاء التكريم خلال حفل نظّمته الشرطة وحضره أصدقاء "غافين"، الذي تَسَلم درعًا يشيد بما فعله.
وقالت الأم خلال الحفل إنها سعيدة بهذا التكريم؛ مشيرة إلى أن ابنها معتاد على مساعدتها في الأوقات الحرجة؛ فقد أنقذها في السابق من الاختناق.