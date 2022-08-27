أصابتها نوبة صرع.. شاهد كيف أنقذ طفل أمه من الغرق

ويُظهر شريط فيديو التقطته كاميرا المراقبة، كيف ركض الطفل سريعًا نحو حوض السباحة؛ حيث صعد السلم المؤدي إليه، ثم قفز في المياه وسبح نحو الأم إلى حدود الحوض؛ حيث حافظ على رأسها فوق الماء في لحظات حرجة من نوبة الصرع، وبعدها قَدِمَ الأب للمساعدة في إخراج الأم.