"الصحة العالمية" تُعلّق على أنباء ظهور "مرض جديد" بالصين

يُذكر أن وزارة الصحة الصينية قد أعلنت، الأحد، أن الارتفاع الكبير في أمراض الجهاز التنفسي والأمراض الصدرية في البلاد، الذي أثار انتباه منظمة الصحة العالمية، ناجم عن الإنفلونزا ومسببات أخرى، ليس من بينها فيروس جديد.