"الصحة العالمية" تُعلّق على أنباء ظهور "مرض جديد" بالصين

خفضت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، حالة القلق العالمي من ظهور "مرض جديد"؛ بسبب زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي في الصين.
وقالت القائمة بأعمال مدير إدارة التأهب للأوبئة والوقاية منها في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف: إن زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي بالصين حاليًا ليست كبيرة بالمستوى الذي كانت عليه قبل جائحة كورونا.
وأضافت المسؤولة في المنظمة أنه "لم يتم اكتشاف مسببات أمراض جديدة أو غير مألوفة في حالات الإصابة الحديثة".
وأوضحت "فان كيرخوف" أن "زيادة حالات الأمراض ناتجة فيما يبدو عن ارتفاع عدد الأطفال الذين يصابون بجراثيم تسبب أمراضًا كانوا يتجنبونها لمدة عامين؛ بسبب الإجراءات الوقائية التي فُرِضَت خلال جائحة كورونا".
وينظر العالم بعين القلق إلى الوضع الصحي في الصين؛ حيث كانت مدينة "ووهان" وسط البلاد مهد وباء كورونا، أواخر عام 2019، وما سببه من تداعيات مدمرة على الوضع الصحي والاقتصادي لسنوات على مستوى العالم.
يُذكر أن وزارة الصحة الصينية قد أعلنت، الأحد، أن الارتفاع الكبير في أمراض الجهاز التنفسي والأمراض الصدرية في البلاد، الذي أثار انتباه منظمة الصحة العالمية، ناجم عن الإنفلونزا ومسببات أخرى، ليس من بينها فيروس جديد.