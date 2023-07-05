كسروا أصابعها.. صحافية روسية معارضة تتعرّض للاعتداء الوحشي في الشيشان

أُدخلت ميلاشينا المستشفى بعدما تعرَّضت لضربٍ مبرحٍ في الشيشان، وأوضحت منظمة "ميوريال" الروسية غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان، أنّ "أصابع إيلينا ميلاشينا تعرَّضت لكسور وهي تفقد وعيها من وقتٍ لآخر"، مشيرة إلى أنّها "مصابة برضوض كثيرة في أنحاء جسمها".