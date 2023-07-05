كسروا أصابعها.. صحافية روسية معارضة تتعرّض للاعتداء الوحشي في الشيشان

تعرَّضت الصحافية الاستقصائية الروسية إيلينا ميلاشينا؛ التي تعمل لحساب صحيفة "نوفايا غازيتا" المستقلة والخبيرة في شؤون الشيشان، لاعتداءٍ بعدما توجّهت إلى هذه الجمهورية الروسية الواقعة في القوقاز لتغطية جلسة النطق بالحكم في إحدى القضايا، على ما أوضحت "ميموريال".
أُدخلت ميلاشينا المستشفى بعدما تعرَّضت لضربٍ مبرحٍ في الشيشان، وأوضحت منظمة "ميوريال" الروسية غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان، أنّ "أصابع إيلينا ميلاشينا تعرَّضت لكسور وهي تفقد وعيها من وقتٍ لآخر"، مشيرة إلى أنّها "مصابة برضوض كثيرة في أنحاء جسمها".
وفي صورٍ نشرتها عبر تليغرام صحيفة "نوفايا غازيتا"، ظهرت ميلاشينا وهي على سرير مستشفى مع ضمّادات على ذراعيها، فيما رشّ المعتدون على وجهها مادة خضراء اللون وقد بدا عليه الانتفاخ.
وأوضحت "ميموريال"، أنّ السيارة التي كانت الصحافية فيها برفقة المحامي ألكسندر نيموف؛ تعرّضت لهجومٍ شنّه "رجال مسلّحون" على الطريق بين المطار والعاصمة الشيشانية غروزني.
وأضافت المنظّمة أنّ الصحافية والمحامي "تعرَّضا لضربٍ مبرحٍ مع ركلٍ بالأقدام على الوجه، وهُدّدا بالقتل مع تصويب مسدس على رأسيهما".. وندّدت منظمة "مراسلون بلا حدود" بهذا "الاعتداء الوحشي".
وأجرت المندوبة الروسية لحقوق الإنسان تاتيانا موسكالكوفا؛ اتصالاً هاتفياً بميلاشينا؛ قبل أن تعلن نقل الصحافية إلى مستشفى آخر في بيسان في جمهورية أوسيتيا الشمالية المجاورة للشيشان في القوقاز.
وشدّدت في تصريحٍ أوردته وكالة "إنترفاكس" للأنباء، على أنّ سلامة الصحافية وأمنها "سيُضمنان بالكامل"، داعية إلى "تحقيق متأنٍ" بشأن هذا الاعتداء.