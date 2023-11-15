فقد 20 فردًا من أسرته في غزة.. طبيب بأمريكا يتحدث عن "الكابوس الذي لا ينتهي"

في كل مرة يرن فيها هاتف الدكتور عماد شحادة، يشعر أخصائي أمراض الرئة القاطن في إحدى ضواحي مدينة ديترويت بالولايات المتحدة، بالقلق من أن يكون هناك المزيد من الأخبار السيئة عن أحبائه الذين يعيشون في قطاع غزة.
واشتعلت شرار الحرب في غزة، بعد الهجمات التي شنتها حركة حماس، على "إسرائيل" في السابع من أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص.
وردًّا على الهجمات، تشن "إسرائيل" غارات متواصلة وتوغلًا بريًّا في القطاع؛ مما أدى إلى مقتل أكثر من 11 ألف شخص، أغلبهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال.
وحسب وكالة "أسوشيتد برس" قال شحادة إنه حتى الآن، قتل 20 من أبناء عمومته وأقارب آخرون، في الحرب الدائرة هناك.
ومن بين الذين نعاهم الطبيب، ابن عمه محمد خريس الذي قتل مع 3 من أطفاله، وابنة عمه ميار البالغة من العمر 19 عامًا، التي كانت حاملًا عندما ماتت جراء القصف على القطاع الفلسطيني.
وقال "شحادة" في تصريحات إعلامية: "ينفطر قلبك عندما تسمع بموت مدنيين جراء هذا الحروب.. لكن الأمر يكون أصعب عندما يكون الضحايا من الأهل وذوي القربى".
وأضاف: "عشنا حتى الآن شهرًا من الجحيم، وهذا أمر فظيع.. إنه كابوس لا يريد أن ينتهي".
ولد "شحادة" الذي يمارس مهنة الطب في روتشستر هيلز شمالي ديترويت، في الكويت وعاش في سوريا قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة قبل نحو عقدين من الزمن.
وكان قد درس الطب في جامعة واين ستيت في ديترويت.
وكان والدا الرجل قد أبصرا النور في إحدى القرى قرب مدينة غزة، وهم يعيشون الآن في الولايات المتحدة.
وأوضح "شحادة" (47 عامًا) أن لديه شقيقة تقيم في الولايات المتحدة؛ لكن لا تزال أخت أخرى في قطاع غزة المحاصر.
وقال إنه يتواصل مع أخته بواسطة الرسائل النصية، لأن الاستماع إلى صوتها المليء بالدموع مع احتدام الحرب أضحى أمرًا شبه مستحيل.
وأردف: "لقد أصيب المنزل المجاور لأختي بصاروخ حيث كان لي 12 من الأقارب يعيشون هناك.. كان هذا البيت على بُعد 10 أمتار فقط من منزل أختي".