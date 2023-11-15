فقد 20 فردًا من أسرته في غزة.. طبيب بأمريكا يتحدث عن "الكابوس الذي لا ينتهي"

ومن بين الذين نعاهم الطبيب، ابن عمه محمد خريس الذي قتل مع 3 من أطفاله، وابنة عمه ميار البالغة من العمر 19 عامًا، التي كانت حاملًا عندما ماتت جراء القصف على القطاع الفلسطيني.