بيانات شخصية لنحو 10 ملايين شخص في فرنسا متاحة للبيع على الإنترنت

وأفادت بأن البيانات التي يمكن أن توضع على الإنترنت هي الاسم والشهرة، والحالة الراهنة أو السابقة للباحث عن عمل، ورقم ملفه في الضمان الاجتماعي، لكنها استبعدت أن يكون بينها عنوان البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف وكلمات السر والبيانات المصرفية.