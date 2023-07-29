يعتقدون أنهم "جثث تمشي".. ما هي متلازمة "كوتارد" الغريبة؟

ويوجد حاليًّا حوالي مائة حالة مماثلة أو نحو ذلك في العالم، وتعود أول حالة مسجلة على الإطلاق إلى عام 1880، عندما وصف طبيب الأعصاب الفرنسي، جول كوتارد، نوعًا جديدًا من الاكتئاب يتميّز بـ"السوداوية القلقة"، وعدم الحساسية للألم، وأوهام عدم الوجود فيما يتعلق بجسد المرء.