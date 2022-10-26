زلزال بقوة 6.4 درجة ضرب شمال الفلبين.. أضرار بالمنازل والبنية التحتية العامة

وانقطعت الكهرباء عن بعض الأقاليم المتضررة، بينما تضررت منازل ومبانٍ وفقاً لتقييم أولي، فيما تمّ إخلاء مستشفى في إقليم إيلوكوس نورتي القريب بعد انهيار السقف، حسبما أظهرت صورٌ نشرها مكتب الحماية من الحرائق.