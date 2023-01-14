بعد 26 عامًا من الألم.. شاهد ما استخرجه طبيب من ظهر شاب جزائري

وأكد الدكتور أن نوعية الإصابة لا تعيق الحركة، لكنها تسبب آلامًا عند تغير الطقس، كما أن السكين غير معقمة ويجب انتزاعها حتى لا تسبب التهابات قرب النخاع الشوكي والرئتين؛ لأن الحديد غير مهيأ ليكون مزروعًا في جسم الإنسان، كما أن وجوده في جسد طارق يعرضه للمخاطر في حال أجرى اختبارات الرنين المغناطيسي؛ وفق الجراح التونسي.