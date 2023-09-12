ما بعد الكارثة: بالصور جثث على قارعة الطريق ودمار في ليبيا.. من هنا مر "دانيال" المدمر

وتسبب "دانيال" في فيضانات مدمرة شرق ليبيا، ودمرت قوة الإعصار سدين من أكبر سدود مدينة درنة وهما سد البلاد وسيدي بومنصور، وتسبب انهيارهما في جريان المياه التي احتجزت خلفهما، مما أدى إلى حدوث فيضانات عارمة أتت على الأخضر واليابس، وأحدث أضرار ضخمة في المنازل، والأحياء، والطرق، والبنية التحتية، فضلاً عن الأضرار البشرية.