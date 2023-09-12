ما بعد الكارثة: بالصور جثث على قارعة الطريق ودمار في ليبيا.. من هنا مر "دانيال" المدمر

آلاف القتلى، وعشرات الآلاف من المصابين، ومثلهم من المفقودين، تلك هي حصيلة ضحايا إعصار "دانيال" الذي ضرب شرق ليبيا، فدمر المدن والقرى، والبنية التحتية، وأحدث أضراراً جسيمة بالبلد العربي الشقيق.
وتئن ليبيا على وقع الكارثة التي تُعد الأكبر التي تشهدها البلاد منذ ما يزيد 40 عاماً، فيما تواصل فرق الإنقاذ والبحث عملها من أجل الوصول للمناطق المنكوبة التي غمرتها الفيضانات.
وتسبب "دانيال" في فيضانات مدمرة شرق ليبيا، ودمرت قوة الإعصار سدين من أكبر سدود مدينة درنة وهما سد البلاد وسيدي بومنصور، وتسبب انهيارهما في جريان المياه التي احتجزت خلفهما، مما أدى إلى حدوث فيضانات عارمة أتت على الأخضر واليابس، وأحدث أضرار ضخمة في المنازل، والأحياء، والطرق، والبنية التحتية، فضلاً عن الأضرار البشرية.
وأظهرت الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات مشاهد مفزعة لجثث ملقاة على قارعة الطريق، إضافة إلى مباني مهدمة، ومساكن، ومحال منهارة، وسيارات مجروفة، وأحياء وطرق غارقة بالكامل في مياه السيول والأوحال.
ورصدت الصور حالة الطرق، والجسور، والبنية التحتية التي تضررت بشدة، وتحول بعضها إلى ركام وأنقاض، في الوقت الذي لم تقدر فيه بعد حجم الأضرار المادية، التي يرجح أن تكون هائلة.