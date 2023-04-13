فيديو.. شاهد "ساني" يحاول إخفاء آثار لكمة "ماني" في بايرن ميونيخ

ظهر نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني ليروي ساني في مقطع فيديو مقتضب وهو يحاول على ما يبدو إخفاء إصابته في شَفَته بعد التقارير التي تحدثت عن تعرضه للكمة من قبل زميله في الفريق ساديو ماني.