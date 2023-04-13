فيديو.. شاهد "ساني" يحاول إخفاء آثار لكمة "ماني" في بايرن ميونيخ
ظهر نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني ليروي ساني في مقطع فيديو مقتضب وهو يحاول على ما يبدو إخفاء إصابته في شَفَته بعد التقارير التي تحدثت عن تعرضه للكمة من قبل زميله في الفريق ساديو ماني.
ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية مقطعًا مصورًا يُظهر لحظة وصول لاعبي بايرن ميونيخ للمطار عائدين من رحلتهم إلى مانشستر بعد تعرضهم لخسارة ثقيلة، الثلاثاء، أمام مانشستر سيتي (0-3) في دوري أبطال أوروبا.
وقالت الشبكة: إن "ساني" كان يحاول إخفاء آثار الإصابة في الشفة التي تعرض لها بعد قيام زميله السنغالي ساديو ماني بلكمه في شجار حصل في غرفة الملابس بعد الهزيمة أمام السيتي.
والخميس نشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صورًا لمشاركة "ماني" و"ساني" معًا في مران الفريق البافاري، مضيفةً أن "ساني" حضر إلى مقر التدريبات وهو يخفي آثار اللكمة التي تلقاها من "ماني".
وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن شفة "ساني" كانت تنزف بعد المشاجرة، التي تدخّل فيها لاعبون آخرون في الفريق من أجل الفصل بينهما.
وبحسب ما نقل موقع "جول" عن صحيفة "بيلد" الألمانية، فقد دخل اللاعبان في نقاش في غرفة الملابس، بعد تعبير "ماني" عن شعوره بالإحباط من طريقة لعب زميله "ساني"، ليحتدم الجدال ويتطور إلى مشاجرة جسدية.
وشوهد الثنائي يتجادلان على أرض الملعب في الدقائق الأخيرة من المباراة.
وذكر الموقع أن إدارة النادي البافاري تدرس عدة خيارات لفرض عقوبة على اللاعب السنغالي ستتجاوز الغرامة، وربما تصل للإيقاف أو حتى بيعه الصيف المقبل.