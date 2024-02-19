المغرب.. البحرية تنقذ 141 مهاجراً إفريقياً في طريقهم إلى جزر الكناري الإسبانية

وأظهرت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية، أن عدد المهاجرين الذين يبحرون في قوارب متهالكة من غرب إفريقيا للوصول إلى جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي تضاعف سبع مرات حتى الآن في هذا العام مقارنة بالفترة نفسها في 2023.