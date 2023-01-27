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حول العالم في صورة: في فلسطين.. أمطار من قنابل الغاز تتساقط على الرؤوس

قنابل الغاز الإسرائيلية فوق رؤوس المتظاهرين الفلسطينيين
قنابل الغاز الإسرائيلية فوق رؤوس المتظاهرين الفلسطينيين
ياسر نجدي
ياسر نجدي

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "فرانس برس" نشاهد وابلاً من قنابل الغاز الإسرائيلية فوق رؤوس المتظاهرين الفلسطينيين؛ وذلك لتفريقهم خلال احتجاج على الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وتصاعد التوتر الفلسطيني الإسرائيلي في أعقاب عملية إسرائيلية غاشمة أسفرت عن استشهاد نحو 10 فلسطينيين - بينهم سيدة مسنة - وإصابة آخرين عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها للاجئين.

وتظاهر مئات الفلسطينيين في مدينة رام الله احتجاجاً على جريمة الاحتلال، فيما قررت السلطة الفلسطينية إلغاء التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي.

وفيما يبدو كرد فعل سريع على الجريمة الإسرائيلية في الضفة الغربية، لقي نحو 8 مستوطنين إسرائيليين حتفهم، فيما أصيب 10 آخرين في إطلاق نار شهدته القدس يوم الجمعة.

إطلاق النار
قوات الاحتلال الإسرائيلي
القدس
الضفة الغربية
رام الله
السلطة الفلسطينية
قنابل الغاز المسيل للدموع
مخيم جنين
مدينة جنين

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