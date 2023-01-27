حول العالم في صورة: في فلسطين.. أمطار من قنابل الغاز تتساقط على الرؤوس

وفيما يبدو كرد فعل سريع على الجريمة الإسرائيلية في الضفة الغربية، لقي نحو 8 مستوطنين إسرائيليين حتفهم، فيما أصيب 10 آخرين في إطلاق نار شهدته القدس يوم الجمعة.