اجتماع عاجل لحل المشكلة.. الفلبين توقف إرسال العمالة المنزلية إلى الكويت

وذكرت المصادر أن "قرار التعليق لا يشمل أيضًا التأشيرات التي صدرت في وقت سابق، وعقود العمل التي تم تصديقها وصدرت فعليًا من قبل وزارة العمل هناك، حيث سيُسمح لأصحابها بالقدوم إلى الكويت".