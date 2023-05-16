فيديو صادم.. شاهد ما حدث لشاب تحت تأثير المخدرات في الكويت

وتساءل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن نوع المخدرات التي تعاطاها الشاب، إن كانت ما يُعرف في الخليج بـ"الشبو" أو شيئًا آخر؛ حيث أشار آخرون إلى أن هناك أنواعًا جديدة أخرى تؤدي للحالة التي ظهر عليها الشاب في الفيديو.