فيديو.. وفاة فارس سقط عن صهوة جواده أثناء سباق في أستراليا

وقال الرئيس التنفيذي لراسينغ فيكتوريا أندرو جونز في بيان "كان حادثًا مأساويًا ونحن جميعًا نشعر بصدمة وحزن عميقين لوفاة دين. لقد كان فارسًا موهوبًا خفيف الوزن، وكان يحظى باحترام كبير وسط أقرانه. وفاة دين أمر مفجع للجميع في سباقات فيكتوريا والرياضة على الصعيد الوطني".