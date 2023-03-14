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كيف بنت ابنة الرئيس الأوزبكي السابق إمبراطورية ممتلكات بقيمة 240 مليون دولار؟
توصّل تقرير إلى أن ابنة رئيس أوزبكستان السابق، عملت كمغنية بوب ودبلوماسية، أنفقت 240 مليون دولار (200 مليون جنيه إسترليني) على شراء عقارات من لندن إلى هونغ كونغ.
واستعانت غولنارا كريموفا بشركات بريطانية لشراء عقارات وطائرة، بأموال تم الحصول عليها عن طريق الرشوة والفساد، بحسب دراسة لمنظمة "فريدوم فور أوراسيا".
وتضيف المنظمة أن شركات محاسبة في لندن وجزر العذراء البريطانية عملت لصالح الشركات البريطانية المشاركة في هذه الصفقات.
وتثير القصة شكوكًا جديدة حول جهود المملكة المتحدة لمحاربة الثروة غير المشروعة.