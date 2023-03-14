كيف بنت ابنة الرئيس الأوزبكي السابق إمبراطورية ممتلكات بقيمة 240 مليون دولار؟

توصّل تقرير إلى أن ابنة رئيس أوزبكستان السابق، عملت كمغنية بوب ودبلوماسية، أنفقت 240 مليون دولار (200 مليون جنيه إسترليني) على شراء عقارات من لندن إلى هونغ كونغ.