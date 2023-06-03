الحالة الثانية منذ استحواذ "ماسك".. المسؤولة عن إدارة المحتوى في تويتر تعلن استقالتها

في ثاني قرار بالاستقالة من هذا المنصب منذ استحواذ إيلون ماسك على تويتر في نهاية أكتوبر، أعلنت إيلا إروين، الجمعة، استقالتها من منصبها كمديرة لقسم الأمان وإدارة المحتوى في الشركة.