بعد 120 عامًا من اكتشاف "كولينان".. استخراج ثاني أكبر ألماسة في العالم

ولم يتمّ تقييم الألماسة بشكل كامل بعد، ومن غير الواضح ما إذا كان سيمكن استخلاص أعلى قطع الألماس جودةً منها، لكنّها ليست أصغر كثيرًا من الألماسة "كولينان" التي تزن 3106 قراريط، وهي الأكبر في العالم، والتي عُثر عليها في جنوب أفريقيا عام 1905، أي قبل حوالي 120 عامًا.