بعد 120 عامًا من اكتشاف "كولينان".. استخراج ثاني أكبر ألماسة في العالم

استخرجت شركةُ تعدين كندية ألماسةً ضخمة تزن 2492 قيراطًا من منجم في بوتسوانا، لتكون ثاني أكبر قطعة ألماس مُكتشفة على الإطلاق.
وحسب وكالة "بلومبيرغ": فقد تمّ العثور على الألماسة في منجم كاروي الذي تديره شركة "لوكارا دايموند كورب - Lucara Diamond Corp" الكندية.
ولم يتمّ تقييم الألماسة بشكل كامل بعد، ومن غير الواضح ما إذا كان سيمكن استخلاص أعلى قطع الألماس جودةً منها، لكنّها ليست أصغر كثيرًا من الألماسة "كولينان" التي تزن 3106 قراريط، وهي الأكبر في العالم، والتي عُثر عليها في جنوب أفريقيا عام 1905، أي قبل حوالي 120 عامًا.
اشتهر منجم كاروي التابع لشركة "لوكارا" بأحجاره العملاقة؛ ففي عام 2015 اكتشفت "لوكارا" حجر "ليسيدي لا رونا" بوزن 1109 قراريط، الذي كان في ذلك الوقت ثاني أكبر حجر من نوعه على الإطلاق، وتم بيعه في نهاية المطاف بمبلغ 53 مليون دولار.
كما أنتج المنجم حجرًا آخر بوزن 813 قيراطًا، والذي حقّق بيعه رقمًا قياسيًّا بلغ 63 مليون دولار. وكان كلا الحجرين من نوع "IIa"، وهو الأكثر قيمة.