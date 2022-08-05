حول العالم في صورة: هذا ما أحدثه القصف الإسرائيلي بعجوز غزة

وفي هذه الصورة التي التقطتها عدسة وكالة الأنباء الفرنسية تبكي السيدة العجوز بحرقة، تدمي القلوب، فيما يحاول أحدهم مواساتها بعد أن أُصيبت في القصف الصاروخي الذي شنته طائرات الاحتلال.