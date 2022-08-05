حول العالم في صورة: هذا ما أحدثه القصف الإسرائيلي بعجوز غزة

لم تتمالك هذه السيدة الفلسطينية العجوز دموعها وأعصابها، وتعالى صراخها بعد أن أصابتها القذائف الإسرائيلية، التي قصفت قطاع غزة بلا هوادة عصر اليوم الجمعة.
وفي هذه الصورة التي التقطتها عدسة وكالة الأنباء الفرنسية تبكي السيدة العجوز بحرقة، تدمي القلوب، فيما يحاول أحدهم مواساتها بعد أن أُصيبت في القصف الصاروخي الذي شنته طائرات الاحتلال.
وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة تنفيذ ضربات على قطاع غزة، أسفرت عن اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الغارات الإسرائيلية أوقعت 8 شهداء، بينهم طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، وإصابة أكثر من 44 بجروح مختلفة.