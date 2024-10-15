بعد تسلقه جسرًا شهيرًا في إسبانيا.. نهاية مأساوية لمشهور مواقع تواصل بريطاني

وكان الرجل الذي لم يُكشف عن اسمه، برفقة مواطن له يبلغ 24 عامًا عندما سقط من جسر تالافيرا دي لا رينا المعلق، على بُعد حوالى 110 كيلومترات جنوب غرب مدريد، على ما أعلنت بلدية المنطقة في بيان.