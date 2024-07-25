مَن هم أطول العرب قامة؟.. قائمة "سي أي أو وورلد ماغازين" تجيب

كشفت أرقام حديثة، أن الهولنديين يحتلون المرتبة الأولى عالميًّا من حيث متوسط الطول؛ إذ يبلغ متوسط طول الرجال 1.83 متر والنساء 1.70 متر. وجاء في المرتبة الثانية والثالثة مواطنو مونتينيغرو والبوسنة والهرسك تواليًا؛ وذلك حسب قائمة نشرها موقع مجلة "سي أي أو وورلد ماغازين"، المتخصصة بالمال والأعمال.
وعلى الصعيد العربي، حسب موقع "الحرة"، تَصَدر اللبنانيون القائمة محتلين المرتبة 24 عالميًّا بمتوسط طول 1.78 متر. وجاء في المرتبة الثانية عربيًّا التونسيون (المرتبة 40 عالميًّا) بمتوسط 176.85 سم، يليهم الليبيون بـ176.39 سم، ثم المغاربة بـ176.35 سم، في المرتبتين 46 و48.
واحتل الفلسطينيون المرتبة الخامسة عربيًّا بمتوسط 175.05 سم، تلاهم الجزائريون بـ175.04 سم. أما المصريون فجاؤوا في المرتبة 71 عالميًّا والسابعة عربيًّا بمعدل 174.57 سم.
وفي دول الخليج، سجل الكويتيون أعلى متوسط بـ174.96 سم، يليهم الإماراتيون بـ174.08 سم. وجاء القطريون في المرتبة 93 عالميًّا بمتوسط 1.73 متر؛ بينما احتل البحرينيون المرتبة 98 بمتوسط 172.76 سم.
وأشارت الدراسة إلى أن السعوديين سجلوا متوسط طول بلغ 170.67 سم؛ فيما جاء العمانيون والسوريون بمتوسط طول يبلغ 171.7 سم و171.64 سم على التوالي.
ومن الجدير بالذكر أن التركي سلطان كوسن، البالغ طوله 251 سم، يعد أطول شخص في العالم حاليًا، رغم أن تركيا لا تصنف ضمن الدول ذات أعلى متوسطات الطول.