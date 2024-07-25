مَن هم أطول العرب قامة؟.. قائمة "سي أي أو وورلد ماغازين" تجيب

وعلى الصعيد العربي، حسب موقع "الحرة"، تَصَدر اللبنانيون القائمة محتلين المرتبة 24 عالميًّا بمتوسط طول 1.78 متر. وجاء في المرتبة الثانية عربيًّا التونسيون (المرتبة 40 عالميًّا) بمتوسط 176.85 سم، يليهم الليبيون بـ176.39 سم، ثم المغاربة بـ176.35 سم، في المرتبتين 46 و48.