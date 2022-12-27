أمطار وإغلاق طرق.. أجواء غير مستقرة بـ6 دول عربية والسعودية بالقائمة

وفي السعودية، من المتوقع اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية على: (الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم) تمتد إلى الرياض والشرقية، ولا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات تبوك (علقان، والظهر، وجبل اللوز) كذلك على الأطراف الشمالية من المملكة، وهطول أمطار رعدية على: (نجران، جازان، عسير، الباحة)؛ حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.