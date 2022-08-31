مشهد مروِّع.. الفيضانات تجرف فندقًا إلى مياه النهر في "سويسرا باكستان"

وتفصيلاً، غادرت عائلة ياسمين مدينة لاهور هربًا من قيظ الصيف، وجاءت تقضي عطلة في هذه المنطقة المعروفة بـ"سويسرا باكستان" حيث الطقس المعتدل، والطبيعة الخضراء، غير أنها واجهت فيها كارثة هي من الأسوأ في تاريخ البلد.