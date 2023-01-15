حادث لا يتكرر كثيرًا بملاعب كرة القدم.. شاهد ما حدث لحكم المباراة

وحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد أشارت تقارير صحفية إلى أن "بيركيس" شعر بالدوار بعد الإصابة التي تعرض لها في الملعب؛ الأمر الذي جعله غير قادر على استكمال المباراة؛ إلا أنه تَحسن وعاد لطبيعته بعدما قدّم له الأطباء المساعدة المطلوبة في مثل هذه الحالات.