علق معطفها في باب قطار.. مقتل امرأة أمام الركاب في مترو باريس

قتلت امرأة في الأربعينيات من العمر، السبت، في مترو باريس، بعدما علق معطفها في باب أثناء نزولها من القطار؛ على ما أفادت، الأحد، الهيئةُ المستقلّة للنقل في باريس، والنيابة العامة.