ماتوا الأربعة في حريق.. شاهد مأساة مصرية تعيش بجوار قبور أبنائها منذ 33 عامًا

وأوضحت أنها كان لديها 5 أبناء، فقدت منهم 4 في حريق نشب بمنزلها، إثر انفجار أسطوانة غاز في العام 1990 وهم: سيد، وكان بالصف الأول الثانوي، وهدى، وكانت بالصف الثالث الإعدادي، وإيمان، وكانت بالصف الأول الإعدادي، وهند، وكانت بالصف الرابع الابتدائي، مضيفة أن عقلها توقف عند هذه اللحظة ولا تستطيع أن تتقبل فكرة رحيلهم عنها.